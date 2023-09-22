Валерій Кривенцов підбив підсумки поєдинку "Зорі" проти "Гента".

У четвер, 21 вересня, луганська "Зоря" зіграла внічию проти бельгійського "Гента" в рамках першого туру групового раунду Ліги конференцій УЄФА.

Головний тренер луганського клубу Валерій Кривенцов прокоментував результат цієї зустрічі.

"Це був перший матч кваліфікації, тому, враховуючи турнірну таблицю, яка тільки формується, програвати не можна було категорично. Команда це завдання виконала.

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З приводу гри - "Гент" в даний час є лідером бельгійського чемпіонату. Команда демонструє активний, агресивний, швидкий футбол, до якого ми були готові. Можна вважати, що результат позитивний для нас, хлопці активно працювали в обороні, що не дало супернику багато грати біля наших воріт. Було достатньо хороших моментів для реалізації, але матч був досить хиткий - могли програти, а могли і перемогти.

В останні хвилин десять мої прохання були про те, щоб якомога вище від наших воріт зустрічати суперника, а також проводити контратаки. Розраховував на те, що заміни зможуть освіжити нашу гру, посилити атакуючий потенціал, але цього, перш за все, і не вистачило для кінцевого позитивного результату. У підсумку все ж результат хороший, і я ним задоволений.

Звичайно, ми сподівалися і розраховували тільки на перемогу, але гра вносить свої корективи. Поки грати у відкритий, атакуючий футбол з "Гентом" нам було важко. Тому результат, який він є.

Ми вивчали суперника, подивилися приблизно дев'ять поєдинків, намагалися якнайкраще вивчити стиль їхньої гри, а також розглядали окремих гравців. Була установка грати в активний футбол, але поки до відкритого футболу з таким суперником ми були не готові", - наводить слова Кривенцова прес-служба "Зорі".

Нагадаємо, матч "Зорі" проти "Гента" завершився внічию з рахунком 1:1. У складі українського клубу гол забив Едуардо Герреро.

У наступному турі групового раунду Ліги конференцій "Зоря" зіграє проти ісландського клубу "Брейдаблік". Матч відбудеться 5 жовтня.

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