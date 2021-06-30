Андрій Шевченко не поділив думку Янне Андерссона.

Керманич збірної Швеції Янне Андерссон був максимально розчарований результатом поєдинку, в якому його підопічні мінімально поступилися українській команді.

Також наставник скандинавського колективу побачив буцімто симуляцію в діях українських футболістів.

Слова тренера наводить офіційний сайт УАФ.

"У нас хороша команда, і сьогодні ми грали проти суперника, який, в основному, оборонявся. У нас було дуже багато гольових моментів, але ми й в штангу потрапляли, і в поперечину, але не забивали. Так, українці теж створювали моменти, але ми вірили в себе, вірили в те, що заб'ємо. Ми були дуже близькі до того, щоб перемогти в основний час", - сказав Андерссон.

"Червона картка вирішила долю матчу. В овертаймі у нас нічого не вийшло. Хоча, знову ж таки, ми майже довели справу до післяматчевих пенальті. Нам дуже важко зараз. Дуже важко поки прийняти цей результат. І мені як тренеру було важко щось сказати у роздягальні після такого матчу. Подумаймо про це завтра".

"Був дуже здивований рішенням арбітра видалити нашого футболіста. Але сьогодні на матчі працював дуже кваліфікований рефері, так що, думаю, він прийняв правильне рішення".

"Про що ми говорили з Андрієм Шевченком після закінчення матчу? Я висловив йому своє невдоволення щодо того, що футболісти його команди дуже вже захопилися симуляціями. Але Шевченко зі мною не погодився", - додав Андерссон.

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Автор: Артем Будрін