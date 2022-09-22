Збірна Шотландії вийшла на перше місце в групі Ліги націй, обігравши Україну.

У середу, 21 вересня, відбувся перенесений поєдинок групового турніру Ліги націй УЄФА, в якому Шотландія розгромила збірну України.

Гра проходила на стадіоні "Хемпден Парк" і завершилася з рахунком 3:0.

Головний тренер національної команди Шотландії Стів Кларк прокоментував тріумф своїх підопічних.

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"Перед грою ми проаналізували безліч інформації по збірній України. Цей матч носив відкритий характер. Можливо, в першому таймі українці дещо перевершували нашу команду.

Але в перерві я попросив хлопців включити швидкість і створювати ще більший тиск на ворота суперника, що і принесло нам перемогу. Зазначу, що нам дуже пощастило з замінами, адже Дайкс, що з'явився з лави запасних, відзначився двома забитими м'ячами", - наводить слова Кларка офіційний сайт УАФ.

Після 4-х турів збірна Шотландії посідає перше місце в групі 1 дивізіону в Ліги націй з 9 балами в активі. У збірної України 7 набраних очок і другий рядок. На третій позиції йде Ірландія з 4 очками, а замикає квартет Вірменія - 3 бали.

У наступному турі Ліги націй збірна Шотландії на своєму полі зіграє проти Ірландії, а Україна в гостях поміряється силами з Вірменією. Матчі заплановані на 24 вересня.

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