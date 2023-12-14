"Шахтар" посів третє місце в групі і вийшов в плей-офф Ліги Європи.

У середу, 13 грудня, донецький "Шахтар" програв "Порту" в рамках 6-го туру групового турніру Ліги чемпіонів.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував поразку своїх підопічних. Боснійський фахівець зазначив, що незважаючи на поразку, він пишається своєю командою.

"Так, на жаль, ми програли, а причина дуже проста - вони забили п'ять голів, а ми тільки три. Для виїзного матчу це багато, але цього було недостатньо.

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Чесно кажучи, іноді дивно пишатися командою після поразки, тому що ми дійсно приїхали сюди змагатися і грати, і я думаю, у нас є що запропонувати глядачам - якісний футбол з дуже гідним суперником. Мої гравці зробили все можливе, боролися до кінця, останні 25 хвилин, напевно, пройшли в грі один в один, тільки з трьома захисниками, ми поставили всіх нападників в лінію. Ми дійсно зробили все, але вони зробили все. Тому я пишаюся цією командою, дуже молодою командою.

Якщо ви подивитеся на нашу кампанію в Лізі чемпіонів до цього моменту, у нас була дуже важка група, набрали дев'ять очок, що є великим досягненням, граючи в хороший футбол. Я тільки можу сказати, що дуже задоволений зусиллями моїх гравців тим, як вони розвиваються індивідуально і як прогресує команда в останні два місяці", - наводить слова Пушича офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, матч "Порту" - "Шахтар" завершився перемогою "драконів" з рахунком 5:3. За підсумками групового турніру Ліги чемпіонів український клуб посів третє місце і виступить у Лізі Європи. "Порту" вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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