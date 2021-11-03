Наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі поділився враженнями після поразки мадридському "Реалу" в 4-му турі групового раунду ЛЧ (2:1).
Слова італійця наводить офіційний Ютуб-канал донецького клубу.
"Сьогодні ми дуже добре зіграли. Але й проти "Інтера" ми грали дуже добре, й у першому таймі з "Реалом". Футбол залежить від епізодів: у Києві ми пропустили автогол, другий м'яч - наша помилка після ауту. З "Шерифом" ми пропустили два дуже безглузді голи, втративши м'яч у ключовій позиції, звідки суперник провів контратаки. Загалом ми вже провели хороші матчі у Лізі чемпіонів", - сказав італійський фахівець.
"Зараз у нас є три важливі речі, які ми маємо робити, щоб у наступних сезонах виступати краще у Лізі чемпіонів. По-перше, необхідно перемогти у чемпіонаті України, бо минулого сезону "Шахтар" не став чемпіоном - закінчив на другому місці. По-друге, важливим є прогрес наших молодих футболістів, таких як Мудрик, Бондаренко, Судаков, Фернандо, Маркос Антоніо, Вітао, Трубін тощо. І третє - трансфери, особливо на тих позиціях, де нам потрібні швидкість та техніка, чого на цей момент не вистачає", - додав Де Дзербі.
"Ми зіграли дуже якісний поєдинок на "Сантьяго Бернабеу". Прикро, що їдемо звідси дуже злими, без очків, бо ми грали чудово", - підбив підсумки Роберто.
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"Реал" - "Шахтар": підсумки матчу
- "Реал" забив свій 1000-й та 1001-й гол в історії Ліги чемпіонів. Вдалося це Каріму Бензема.
- Бензема став четвертим футболістом в історії турніру, котрому підкорилася позначка в 75 забитих м'ячів. Більше нього забивали у найпрестижнішому змаганні лише Лео Мессі, Кріштіану Роналду та Роберт Левандовскі.
- Положення команд в групі D: "Реал" - 9 очок, "Інтер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтар" - 1.
- Гол Фернандо став першим для українських команд в поточному розіграші ЛЧ.
У 5-му турі "Шахтар" 24-го листопада зіграє проти "Інтера" в Італії.