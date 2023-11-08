"Шахтар" на 99% гарантував собі вихід в плей-офф Ліги Європи.

У вівторок, 7 листопада, в рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" переміг "Барселону".

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував сенсаційний тріумф своїх підопічних. Боснійський фахівець зазначив, що його команда показала неймовірну гру.

"Як ми це зробили? Як я вже говорив, якщо виходиш грати, треба проявляти себе, боротися. Саме таке ставлення я хочу бачити в своїй команді з самого початку. Саме цього я від них вимагаю. По-друге, потрібно вірити в хороший фінал, тому що все починається в головах. Треба вірити і діяти. У нас був план гри. Ми аналізували нашу попередню зустріч, а також поєдинки, які проводила "Барселона" між двома нашими матчами. Внесли кілька ґрунтовних змін. Гравці впоралися феноменально. Мушу сказати, що "Барселона" довше володіла м'ячем, проте ми могли забити навіть більше, не пропускаючи взагалі. Ідеальний виступ моєї команди.

Треба брати до уваги те, проти якого суперника ми грали. По-перше, ми не хотіли грати в захисті, але якщо твій опонент такий сильний, він просто змушує тебе це робити. Ми знали, що це може статися, тому розробили відповідний план. Ми закривали важливий простір, створювали можливості для проведення контратак, у нас були хороші переходи. Я вважаю, що це вражаюче досягнення для моєї команди - не пропустити жодного голу. Ми намагалися грати, хотіли грати, будувати атаки, але не завжди вдається зберігати володіння протягом тривалого періоду, коли доводиться захищатися проти такого сильного суперника. Але те, як ми виходили з оборони, як організовували атаки, створювали небезпеку, знову-таки було фантастично.

Я вважаю, ми могли забити більше одного гола. Тому причина цього була в силі суперника, іноді змушував сидіти глибше, ніж хотілося б. При цьому все одно слід домінувати. Для мене це теж проявляється не тільки у володінні м'ячем, але і в моментах без м'яча. І якщо ти домінуєш на цьому рівні, то є великий шанс виграти, як ми зробили це. На мій погляд, коли бачиш загальну картину, то розумієш, що ми цього заслужили.

Мої гравці заслуговують найкращих компліментів. Я можу щось придумати, у мене може бути план, але їм потрібно це виконувати на полі - і вони були фантастичні, тому я хочу віддати їм належне. Як я вже говорив, проти "Барселони" грати непросто. Це дуже сильна команда, фантастично грає з м'ячем, що має неймовірні якості у всіх аспектах. І ти повинен бути дуже сміливим, щоб зважитися зробити те, що ти хочеш. Ми хочемо грати, володіти м'ячем, і ми намагалися робити це настільки, наскільки у нас була можливість. І це те, чим я пишаюся найбільше - не тільки ідеальною організацією і роботою в обороні, а й тим, що ми при кожному випадку намагалися розвивати атаку, утримувати м'яч, створювати моменти. Як я вже говорив, Якщо подивитися гру, у нас міг бути ще один гол, але чи був там офсайд, я не знаю. Ми заслужили цю перемогу", - наводить слова Пушича офіційний сайт "Шахтаря".

Нагадаємо, "Шахтар" обіграв "Барселону" з рахунком 1:0. Переможний м'яч забив Данило Сікан.

Завдяки перемозі над "Барселоною" підопічні Маріно Пушича на 99% гарантували собі вихід в плей-офф Ліги Європи, а також мають шанс поборотися за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.

Після 4-х турів в активі "Шахтаря" 6 набраних очок. У "Барселони" і "Порту" по 9 балів. У "Антверпена" - 0 очок.

Додамо, що в наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти бельгійського "Антверпена". Матч відбудеться 28 листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: