Хосе Луїс Менділібар став найстарішим тренером, який вигравав Лігу Європи.

У середу, 31 травня, "Севілья" здобула перемогу над римською "Ромою" у фіналі Ліги Європи УЄФА сезону-2022/2023.

Після гри головний тренер іспанського клубу Хосе Луїс Менділібар прокоментував результат зустрічі.

"Я щасливий бути тут, перемогти разом з клубом, який пройшов важкий час. Коли "Рома" відкрила рахунок, здавалося, буде дуже важко забити у відповідь. Ми зуміли швидко зрівняти рахунок у другому таймі, і це дало нам сил продовжувати боротьбу за перемогу.

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Взяти пенальті на тренуванні, а потім взяти пенальті перед 60 тисячами вболівальників - це не одне й те саме. Ми не практикувалися в жодному з попередніх раундів. У нас була впевненість у людях, які збиралися брати участь у серії пенальті", - сказав Менділібар.

Нагадаємо, що Хосе Луїс Менділібар очолив "Севілью" в квітні цього року. Цей фінал був дебютним для іспанського тренера.

Відзначимо, що Менділібар встановив новий рекорд Ліги Європи, ставши найстарішим тренером, який вигравав цей трофей - 62 роки і 78 днів.

Додамо, що "Севілья" виграла Лігу Європи в сьомий раз у своїй історії. Вони є абсолютними рекордсменами цього турніру за цим показником.

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