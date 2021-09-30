Юліан Нагельсман вважає, що кияни були б в середині таблиці.

Головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсман, підводячи підсумки матчу з "Динамо", поділився своєю думкою про те, на якому місці кияни могли б фінішувати в чемпіонаті Німеччини.

Фахівця цитує dynamo.kiev.ua.

"Думаю, в Бундеслізі "Динамо" було б на десятому місці", - зазначив Нагельсман.

"Вони добре грали, але нам вдалося все зробити на футбольному полі", - підкреслив тренер, говорячи про матч.

Також він розповів, чому "Баварія" йшла в атаку протягом усього матчу з "Динамо":

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"Команда хотіла грати надійно в захисті, на нуль, не пропускати. Ми прагнули весь час йти в атаку і забивати. Команда була дуже мотивованою".

"Баварія" - "Динамо": підсумки матчу

"Динамо" в гостях програло "Баварії" з рахунком 0:5.

Після двох турів у "Динамо" - 1 очко, кияни посідають третє місце в групі Е.

"Баварія" набрала 6 очок і очолює таблицю групи Е. У "Бенфіки" - 4 очки, у "Барселони" - 0.

Кияни повторили свою найбільшу поразку в єврокубках. Попереднього разу вони програли з рахунком 0:5 "Челсі" в Лізі Європи 2018-2019.

"Динамо" не забило у другому поспіль матчі ЛЧ.

Автор: Антон Дудар