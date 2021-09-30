Головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсман, підводячи підсумки матчу з "Динамо", поділився своєю думкою про те, на якому місці кияни могли б фінішувати в чемпіонаті Німеччини.
Фахівця цитує dynamo.kiev.ua.
"Думаю, в Бундеслізі "Динамо" було б на десятому місці", - зазначив Нагельсман.
"Вони добре грали, але нам вдалося все зробити на футбольному полі", - підкреслив тренер, говорячи про матч.
Також він розповів, чому "Баварія" йшла в атаку протягом усього матчу з "Динамо":
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"Команда хотіла грати надійно в захисті, на нуль, не пропускати. Ми прагнули весь час йти в атаку і забивати. Команда була дуже мотивованою".
"Баварія" - "Динамо": підсумки матчу
- "Динамо" в гостях програло "Баварії" з рахунком 0:5.
- Після двох турів у "Динамо" - 1 очко, кияни посідають третє місце в групі Е.
- "Баварія" набрала 6 очок і очолює таблицю групи Е. У "Бенфіки" - 4 очки, у "Барселони" - 0.
- Кияни повторили свою найбільшу поразку в єврокубках. Попереднього разу вони програли з рахунком 0:5 "Челсі" в Лізі Європи 2018-2019.
- "Динамо" не забило у другому поспіль матчі ЛЧ.