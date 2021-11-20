Ветеран "Дженоа" добре оцінює нового наставника команди.

Досвідчений нападник "Дженоа" Горан Пандєв прокоментував призначення на посаду головного тренера команди українського фахівця Андрія Шевченка.

На думку ветерана італійського клубу, прихід Шевченка в команду це хороший знак, з ним "грифони" зможуть вийти на новий рівень.

"Це важливий сигнал від амбітних власників. Не хочу обговорювати звільнення Давіде Балардіні, але Шевченко домігся великих результатів як тренер збірної України. На щось краще не можна було навіть сподіватися.

Він каже мені, щоб я робив що можу і допомагав молодим. Як лідер, він хотів дізнатися про кожного гравця в команді, це більше 30 чоловік. Нелегко зробити так, щоб кожен відчував себе важливим", - сказав Пандєв в коментарі Corriere dello Sport.

Читайте такожУ Шевченка серйозні проблеми: Дженоа втратив ключових гравців перед матчем з Ромою в Серії АНагадаємо, в неділю, 21 листопада, "Дженоа" зіграє перший офіційний матч під керівництвом Андрія Шевченка. Протистояти "грифонам" буде римська "Рома", тренером якої є досвідчений португальський фахівець Жозе Моуріньо.

Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

Після матчу з "Ромою" генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

Вже відомо, хто увійшов до його тренерського штабу.

Автор: Володимир Медяник