Карім Бензема забив за збірну Франції, але його команда зазнала фіаско.

У п'ятницю, 3 червня, відбувся матч першого туру Ліги націй в рамках групи 1 дивізіону А між Францією і Данією. Команди грали на стадіоні "Стад де Франс". Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 2:1 на користь гостей.

Рахунок у грі на 51-й хвилині відкрив Карім Бензема. Він розіграв стіночку з Крістофером Нкунку на правому краю атаки, прийняв зворотний пас вже в центрі штрафного майданчика і з лівої ноги пробив точно в нижній кут воріт.

Гості, будучи аутсайдером, не стали грати на відбій, а намагалися показати свою силу. Через 17 хвилин Андреас Корнеліус відновив рівність на табло. П'єр-Еміль Хейб'єрг виконав розважливий закид в штрафну, відрізавши всю лінію оборони французів, а Корнеліус технічно пробив повз воротаря. На 88-й хвилині Корнеліус оформив дубль.

Франція - Данія - 1:2

Голи: Бензема, 51 - Корнеліус, 68, 89

Франція: Льоріс, Варан (Саліба, 61), Ернандес, Кунде, Ернандес, Канте, Тчуамені, Коман, Бензема, Грізманн (Рабьо, 78), Мбаппе (Нкунку, 46)

Данія: Шмейхель, Вестергор (Крістенсен, 60), Андерсен, Нельссон, Меле, Васс (Дамсгор, 60), Ділейні (Йєнсен, 85), Еріксен, Хейб'єрг, Дольберг (Корнеліус, 60), Ольсен (Брейтуейт, 84)

Попередження: Нельссон

Огляд матчу:

В одній групі з Францією і Данією грають також Австрія і Хорватія.

У першому турі на стадіоні "Градські" в Осієку (Хорватія) австрійці під керівництвом Ральфа Рангніка з розгромним рахунком обіграли хорватів - 3:0.

Наприкінці першого тайму Марко Арнаутович після передачі Каріма Онісіво відкрив рахунок у протистоянні. На початку другої половини зустрічі Міхаель Грегоріч зміцнив перевагу австрійців, Максиміліан Вебер віддав результативний пас. На 57-й хвилині Марсель Забітцер довів рахунок до розгромного - асистував Вебер.

У наступному матчі збірна Франції зустрінеться з національною командою Хорватії. Данія, у свою чергу, проведе матч з Австрією. Обидва матчі відбудуться 6 червня.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги націй є національна збірна Франції. Першим переможцем турніру, заснованого в 2018 році, стала команда Португалії.

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