"Валенсія" і "Леванте" забили сім голів на двох.

У понеділок, 20 грудня, в рамках 18-го туру чемпіонату Іспанії з футболу "Валенсія" грала проти "Леванте". Валенсійське дербі завершилося на користь "кажанів".

Читайте такожШахтар покинув один з керівників клубу"Леванте" відкрив рахунок на 21-й хвилині зустрічі, а через 3 хвилини подвоїв перевагу. Голами відзначилися Хосе Кампанья і Рожер Марті. Однак "Валенсія" зуміла відігратися і вирвати перемогу. По два голи у ворота "жаб" забили Гонсалу Гедеш (44, 85) і Карлос Солер (50 - пенальті, 72).

У компенсований час другого тайму Еніс Барді відіграв один м'яч для "Леванте".

"Леванте" - "Валенсія" - 3:4

Голи: Кампанья, 21, Рохер, 24, Барді, 90+1 - Гедеш, 44, 85, Солер, 50, 72

"Леванте": Карденас, Дуарте, Везу, Клерк, Пагес, Моралес (Сольдадо, 77), Кампанья, Пепелу (Мелеро, 56), Дані Гомес (Барді, 77), Де Фрутос (Кантеро, 86), Рохер Марті

"Валенсія": Сіллессен, Піччіні (Ірансо, 71), Діакабі, Гільямон, Гайя, Черишев (Маркос Андре, 60), Солер, Рачіч (Муса, 89), Гедеш, Елдер Кошта, Дуро.

Огляд матчу:

Леванте - Валенсія: підсумки матчу

"Валенсія" здобула 3-у перемогу поспіль і, набравши 28 очок в 18 матчах, обійшла в турнірній таблиці "Барселону", у якої є гра в запасі.

"Валенсія" займає 7-е місце в чемпіонаті Іспанії.

"Леванте" з 8 набраними балами розташовується на останній сходинці.

Автор: Володимир Медяник