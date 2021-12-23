Ольга Овдійчук забила найкращий гол ЛЧ / фото fczh1.com

Гол нападаючої "Житлобуду-1" Ольги Овдійчук визнаний найкращим м'ячем групового етапу жіночої Ліги чемпіонів.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, гол Овдійчук переміг у голосуванні вболівальників.

Свій гол Овдійчук забила ударом з-за меж штрафного у виїзному для "Житлобуду-1" матчі 4-го туру проти ісландського клубу "Брейдаблік".

За підсумками голосування Овдійчук випередила футболісток "Барселони" Ліке Мартінс і Фрідоліни Рольфе.

Гол українки зібрав більше половини всіх голосів.

"Житлобуд-1": результати в жіночій ЛЧ

  • Український клуб виступав в одній групі з ПСЖ, "Реалом" та "Брейдабликом".
  • "Житлобуд-1" посів третє місце і не зумів пробитися в плей-оф.
  • Українська команда набрала 4 очки - всі в матчах проти "Брейдабліка" (0:0 і 2:0).