Ольга Овдійчук стала автором найкращого голу.

Гол нападаючої "Житлобуду-1" Ольги Овдійчук визнаний найкращим м'ячем групового етапу жіночої Ліги чемпіонів.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, гол Овдійчук переміг у голосуванні вболівальників.

Свій гол Овдійчук забила ударом з-за меж штрафного у виїзному для "Житлобуду-1" матчі 4-го туру проти ісландського клубу "Брейдаблік".

За підсумками голосування Овдійчук випередила футболісток "Барселони" Ліке Мартінс і Фрідоліни Рольфе.

Гол українки зібрав більше половини всіх голосів.

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