"Жирона" очолює турнірну таблицю.

У суботу, 11 листопада, відбувся матч 13-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Райо Вальєкано" приймав "Жирону".

В дебюті гри господарі забили зусиллями Альваро Гарсії, але ще до перерви Віктор Циганков віддав гольову передачу на Артема Довбика і той влучив у ворота Столє Дімітрієвського.

У другому таймі Циганков віддав гарний пас на Довбика, той пробив, воротар парирував і Морейра встиг на добивання, оформивши перемогу для "Жирони".

Обох українців замінили на 78-й хвилині. Після 13-ти турів "Жирона" займає перше місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. В активі каталонського клубу 34 бали. "Райо Вальєкано" з 18 очками йде на 9-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Жирона" зіграє проти "Атлетіка Більбао", а "Райо Вальєкано" зустрінеться з "Барселоною".

Райо Вальєкано – Жирона – 1:2

Голи: Гарсія, 5 – Довбик, 42 (асист Циганкова), Савіо, 65

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