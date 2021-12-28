Найкращим гравцем року несподівано став Кіліан Мбаппе.

Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) провела традиційну церемонію нагородження Globe Soccer Awards. На ній роздали чимало нагород.

Найкращим футболістом року визнаний нападник ПСЖ і збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі отримав нагороду Марадони, яка вручається найкращому бомбардирові року. У 2021 році у польського нападника 69 голів і 10 асистів.

Нападник "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії Кріштіану Роналду визнаний найкращим бомбардиром усіх часів. У 2021 році португальський форвард забив 46 голів.

Колишній гравець "Барселони" і збірної Бразилії Роналдіньо був визнаний найкращим футболістом усіх часів.

Читайте такожОголошено ім'я володаря "Золотого м яча-2021" (фото, відео)Найкращим воротарем року став страж воріт ПСЖ і збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма.

Нагороду за інновації отримала італійська Серія А, так як першими впровадили систему VAR.

Лондонський "Челсі" переміг у номінації "Найкращий клуб року". Англійська команда під керівництвом Томаса Тухеля в 2021 році виграла Лігу чемпіонів.

Збірна Італії, яка виграла Євро-2020, визнана найкращою збірною року, а її наставник Роберто Манчіні став найкращим тренером 2021 року. Скуадра Адзурра провела 37 ігор без поразок і побила безпрограшну серію збірної Іспанії (35 матчів).

Читайте такожВиділив одного: легендарний Буффон назвавши найкращих воротарів світуНайкращий жіночий клуб - каталонська "Барселона".

Найкращий спортивний директор - Чікі Бегірістейн ("Манчестер Сіті").

Найкращий футбольний агент - Федеріко Пасторелло (P&P Sport Management).

Найкращий гравець 2021 року серед користувачів TikTok - Роберт Левандовскі ("Баварія").

Globe Soccer Awards: що потрібно знати