Артем Довбик оцінив ймовірність свого трансферу в російський клуб.

Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик висловився про своє ставлення до РФ.

В інтерв'ю Команда 1 український форвард розповів про свою любов до України, а також заявив, що не розглядає варіантів з трансфером в який-небудь з російських клубів.

"Я дуже люблю свою країну. Тут виріс, став тим, ким є. Та що там говорити - це моя батьківщина. Гімн, звичайно, знаю, адже співаю його раз на тиждень перед кожною грою. У моїй родині завжди говорили українською. Точніше, суржиком, але це не так важливо.

Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: названі найкращий гравець і тренер за підсумками листопада-грудняВся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай залишать нас у спокої, не треба нам допомагати. Пам'ятаю, хтось написав, що мене запрошують в російський клуб, батько відразу набрав і сказав: "Я щось не зрозумів".

Навіть не розглядаю такі варіанти. Я люблю Україну і перш за все хочу, щоб в нашій країні настав мир", - сказав Довбик.

Нагадаємо, Артема Довбика визнали найкращим футболістом української Прем'єр Ліги за підсумками 2021-го року.

Артем Довбик: кар'єра