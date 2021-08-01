"Гірники" стартують у кваліфікації головного клубного турніру Європи.

3 серпня донецький "Шахтар" стартує в кваліфікації Ліги чемпіонів. У третьому відбірковому раунді "гірники" на виїзді зіграють проти срібного призера чемпіонату Бельгії "Генка".

Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом як першого матчу, так і всього протистояння.

На перемогу "гірників" у Бельгії дається коефіцієнт 2,25, тоді як на "Генк" - 3,25, а на нічию - 3,30.

Що стосується котирувань на прохід до наступного раунду кваліфікації, то на "Шахтар" можна поставити з коефіцієнтом 1,37, а на бельгійський клуб - 3,10.

Генк - Шахтар: перед матчем

"Шахтар" вперше за п'ять років зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів. Попередня спроба пройти відбір у 2016 році закінчилася для "гірників" сенсаційним вильотом від "Янг Бойз" у 3-му раунді.

"Генк" і "Шахтар" раніше один проти одного не грали.

Перед стартом у кваліфікації ЛЧ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Львів", а "Генк" у чемпіонаті Бельгії програв "Остенде" (3:4).

Головним арбітром першого матчу призначений грек Анастасіос Сидоропулос.

Зустріч у відповідь команди проведуть у Києві 10 серпня.

Автор: Антон Дудар