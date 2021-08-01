Роберто Де Дзербі дебютує в ЛЧ / фото ФК Шахтар
3 серпня донецький "Шахтар" стартує в кваліфікації Ліги чемпіонів. У третьому відбірковому раунді "гірники" на виїзді зіграють проти срібного призера чемпіонату Бельгії "Генка".
Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом як першого матчу, так і всього протистояння.
На перемогу "гірників" у Бельгії дається коефіцієнт 2,25, тоді як на "Генк" - 3,25, а на нічию - 3,30.
Що стосується котирувань на прохід до наступного раунду кваліфікації, то на "Шахтар" можна поставити з коефіцієнтом 1,37, а на бельгійський клуб - 3,10.
Генк - Шахтар: перед матчем
- "Шахтар" вперше за п'ять років зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів. Попередня спроба пройти відбір у 2016 році закінчилася для "гірників" сенсаційним вильотом від "Янг Бойз" у 3-му раунді.
- "Генк" і "Шахтар" раніше один проти одного не грали.
- Перед стартом у кваліфікації ЛЧ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Львів", а "Генк" у чемпіонаті Бельгії програв "Остенде" (3:4).
- Головним арбітром першого матчу призначений грек Анастасіос Сидоропулос.
- Зустріч у відповідь команди проведуть у Києві 10 серпня.