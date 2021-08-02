"Шахтар" починає свій шлях у кваліфікації турніру.

3 серпня донецький "Шахтар" проведе перший матч в рамках 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. "Гірники" в гостях зіграють проти бельгійського "Генка".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Генк" - "Шахтар".

Генк - Шахтар: де дивитися матч

У прямому ефірі протистояння бельгійського та українського клубів можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1".

Початок зустрічі - о 21.00.

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Генк - Шахтар: перед матчем

"Шахтар" вперше за п'ять років зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів. Попередня спроба пройти відбір у 2016 році закінчилася для "гірників" сенсаційним вильотом від "Янг Бойз" в 3-му раунді.

"Генк" і "Шахтар" раніше один проти одного не грали.

Перед стартом у кваліфікації ЛЧ "Шахтар" в УПЛ розгромив "Львів", а "Генк" у чемпіонаті Бельгії програв "Остенде" (3:4).

Головним арбітром першого матчу призначений грек Анастасіос Сидоропулос.

Зустріч у відповідь команди проведуть у Києві 10 серпня.

Уже відомо, з ким переможець пари "Генк" - "Шахтар" зіграє в раунді плей-офф кваліфікації ЛЧ.

Автор: Антон Дудар