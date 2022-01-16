Генеральний директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс прокоментував рішення керівництва італійського клубу відправити у відставку українського тренера Андрія Шевченка.
Функціонер вважає, що команді не вистачало імпульсу і енергії в останніх матчах. Також Шпорс зазначив, що з приходом Шевченка гра "Дженоа" і результати ніяк не покращилися.
"Я багато говорив з Шевченком. Спілкування не було проблемою. На жаль, гра і результати не покращилися. А для нас це дуже важливо.
Ми зрозуміли, що команді не вистачає енергії, необхідної для матчу з "Фіорентиною". Тому вирішили діяти швидко. Ми хотіли бути чесними з Шевченком. Швидке рішення часто є найкращим. Я впевнений, що ми повинні були діяти саме зараз. Тепер ми зосереджені тільки на майбутньому. Команда повинна отримати позитивний поштовх якомога швидше.
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Я знав, що робота з "Дженоа" це великий виклик, але я люблю труднощі. Я тут, тому що впевнений, що, рухаючись в одному напрямку, у нас буде шанс досягти мети. Я вірю, що в наступному сезоні "Дженоа" буде грати в Серії А", - наводить слова Шпорса SosFanta.
Нагадаємо, що останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели у Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).
Кандидатами на зміну Шевченка ЗМІ називають німця Бруно Лаббадію або італійця Давіде Баллардіні, який вже 4 рази очолював "Дженоа". У клубі ще думають над цим питанням.
"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка
- Андрій Шевченко очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні. Український тренер підписав контракт до літа 2024 року.
- У дев'яти матчах Серії А під керівництвом Шевченка "Дженоа" вдалося набрати лише 3 очки.
- "Дженоа" програв "Спеції" (0:1), "Лаціо" (1:3), "Сампдорії" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Мілану" (0:3) і "Ромі" (0:2), а також зіграв внічию з "Удінезе" (0:0), "Аталантою" (0:0) і "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" за підсумками 21-го туру займає 19-е місце в турнірній таблиці Серії А, перебуваючи в зоні вильоту.
- Свою першу перемогу Шевченку вдалося здобути лише в шостому матчі в Кубку Італії - "Дженоа" здолав "Салернітану" з рахунком 1:0.