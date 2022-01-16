Боси Дженоа не побачили поліпшення результатів з приходом українця.

Генеральний директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс прокоментував рішення керівництва італійського клубу відправити у відставку українського тренера Андрія Шевченка.

Функціонер вважає, що команді не вистачало імпульсу і енергії в останніх матчах. Також Шпорс зазначив, що з приходом Шевченка гра "Дженоа" і результати ніяк не покращилися.

"Я багато говорив з Шевченком. Спілкування не було проблемою. На жаль, гра і результати не покращилися. А для нас це дуже важливо.

Ми зрозуміли, що команді не вистачає енергії, необхідної для матчу з "Фіорентиною". Тому вирішили діяти швидко. Ми хотіли бути чесними з Шевченком. Швидке рішення часто є найкращим. Я впевнений, що ми повинні були діяти саме зараз. Тепер ми зосереджені тільки на майбутньому. Команда повинна отримати позитивний поштовх якомога швидше.

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Я знав, що робота з "Дженоа" це великий виклик, але я люблю труднощі. Я тут, тому що впевнений, що, рухаючись в одному напрямку, у нас буде шанс досягти мети. Я вірю, що в наступному сезоні "Дженоа" буде грати в Серії А", - наводить слова Шпорса SosFanta.

Нагадаємо, що останній поєдинок генуезці під керівництвом "Шеви" провели у Кубку Італії проти "Мілана" (3:1).

Кандидатами на зміну Шевченка ЗМІ називають німця Бруно Лаббадію або італійця Давіде Баллардіні, який вже 4 рази очолював "Дженоа". У клубі ще думають над цим питанням.

"Дженоа": результати під керівництвом Шевченка