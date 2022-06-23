Вболівальники "Аталанти" обрали найкращий гол минулого сезону.

Півзахисник національної збірної України Руслан Малиновський став автором найкращого голу "Аталанти" за підсумками минулого сезону.

Про це повідомляє офіційний Твіттер італійського клубу.

Дану нагороду український футболіст отримав за шедевральний гол у ворота "Ювентуса" в 25-му турі Серії А.

Це взяття воріт відбулося на 76-й хвилині. Отримавши пас від одноклубника під час розіграшу штрафного, Малиновський ударом метрів з 25 поклав ігровий снаряд точно у верхній кут голкіпера туринського гранда.

Варто відзначити, що цей же гол виявився на 19-му місці в рейтингу найкращих голів чемпіонату Італії сезону-2021/22.

Відео голу:

Нагадаємо, в минулому сезоні Малиновський взяв участь в 41 матчі за "Аталанту" у всіх турнірах, в яких запсав собі в актив 10 голів і 7 результативних передач.

За результатами минулого сезону Серії А "Аталанта" посіла 8-е місце, яке не дає право виступати в наступному сезоні в жодному єврокубковому турнірі.

Руслан Малиновський: кар'єра в Аталанті"

Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.

У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.

За підсумками минулого сезону українець виграв гонку кращих асистентів Серії А.

На даний момент на рахунку Малиновського 128 поєдинків у складі "Аталанти", в яких він забив 29 голів і віддав 26 асистів.

Transfermarkt оцінює українця в 28 млн євро. Контракт з "Аталантою" розрахований до літа 2023-го.

Вас також можуть зацікавити новини: