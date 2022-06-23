Півзахисник національної збірної України Руслан Малиновський став автором найкращого голу "Аталанти" за підсумками минулого сезону.
Про це повідомляє офіційний Твіттер італійського клубу.
Дану нагороду український футболіст отримав за шедевральний гол у ворота "Ювентуса" в 25-му турі Серії А.
Це взяття воріт відбулося на 76-й хвилині. Отримавши пас від одноклубника під час розіграшу штрафного, Малиновський ударом метрів з 25 поклав ігровий снаряд точно у верхній кут голкіпера туринського гранда.
Варто відзначити, що цей же гол виявився на 19-му місці в рейтингу найкращих голів чемпіонату Італії сезону-2021/22.
Відео голу:
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2022
Нагадаємо, в минулому сезоні Малиновський взяв участь в 41 матчі за "Аталанту" у всіх турнірах, в яких запсав собі в актив 10 голів і 7 результативних передач.
За результатами минулого сезону Серії А "Аталанта" посіла 8-е місце, яке не дає право виступати в наступному сезоні в жодному єврокубковому турнірі.
Руслан Малиновський: кар'єра в Аталанті"
- Руслан Малиновський перейшов в "Аталанту" в липні 2019 року з бельгійського "Генка" за 13,6 мільйона євро, ставши одним з найдорожчих футболістів в історії клубу.
- У квітні 2021 року Малиновського визнали найкращим гравцем у п'яти провідних лігах Європи за місяць.
- За підсумками минулого сезону українець виграв гонку кращих асистентів Серії А.
- На даний момент на рахунку Малиновського 128 поєдинків у складі "Аталанти", в яких він забив 29 голів і віддав 26 асистів.
- Transfermarkt оцінює українця в 28 млн євро. Контракт з "Аталантою" розрахований до літа 2023-го.