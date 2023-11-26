"Динамо" піднялося на шосте місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

У неділю, 26 листопада, відбувся поєдинок 15-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало львівський "Рух".

Гра проходила на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і завершилася перемогою "біло-синіх".

Рахунок у грі був відкритий на 6-й хвилині - Олександр Тимчик відправив м'яч у сітку воріт суперника потужним ударом з-за меж штрафного майданчика. На 44-й хвилині Владислав Кабаєв подвоїв перевагу киян, забивши ефектним обвідним ударом у дальній кут. Відзначимо, що це був дебютний гол Кабаєва у складі "Динамо".

Відео дня

"Динамо" - "Рух" - 2:0

Голи: Тимчик, 6, Кабаєв, 43

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Дячук, Сирота, Тимчик, Бражко, Кабаєв, Шепелєв (Андрієвський 89), Буяльський, Караваєв (Вівчаренко 75), Беніто (Ванат 60)

"Рух": Герета, Роман, Дідик, Слюбик, Сич, Сапуга, Едсон (Підгурський 26), Таллес (Карабін 75), Соломон (Климчук 54), Пастух, Квасниця

Перемога в цій грі дозволила "Динамо" піднятися на шосте місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. В активі "біло-синіх" 22 набраних очки. "Рух" з 24 балами займає п'яту сходинку.

У наступному турі чемпіонату України "Динамо" зіграє проти "Миная", а "Рух" зустрінеться з луганською "Зорею".

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