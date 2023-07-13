Джердан Шакірі / фото twitter.com/ChicagoFire

У ніч на 13 липня відбувся поєдинок чемпіонату США з футболу, в якому зустрічалися "Чикаго Файр" і "Монреаль". 

Гра проходила на стадіоні "Солджер Філд" і завершилася з рахунком 3:0 на користь клубу з Чикаго. 

Господарі поля забили всі три голи в першому таймі. Рахунок був відкритий на 9-й хвилині - відзначився Браян Гутьєррес. Другий м'яч був забитий на 11-й хвилині - з передачі Джердана Шакірі забив Марен Гайле-Селассі. 

На 33-й хвилині зірковий швейцарський вінгер забив вже сам - екс-зірка "Баварії" потужним пострілом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч точно в "дев'ятку" воріт суперника. 

"Чикаго Файр" - "Монреаль" - 3:0

Голи: Гутьєррес, 9, Гайле-Селассі, 11, Шакірі, 33

Відео голу Шакірі і огляд матчу: 

Відзначимо, що Джердан Шакірі зіграв 16 матчів в нинішньому сезоні МЛС, забивши 2 голи і віддавши 2 результативних передачі. 

У складі "Чикаго Файр" зірковий швейцарський футболіст грає з лютого 2022 року. Всього за американський клуб він зіграв 48 ігор, відзначившись 9 голами і 10 асистами. 

Додамо, що після 22-х зіграних турів "Чикаго Файр" з 29 балами йде на 9-й сходинці в турнірній таблиці МЛС. "Монреаль" набрав 26 очок і займає 10-е місце. 

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