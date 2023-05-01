Карлос Де Пена приніс перемогу своїй команді в 3-му турі Серії А.

У ніч на 1 травня відбувся поєдинок 3-го туру бразильської Серії А, в якому "Інтернасьонал" на своєму полі грав проти клубу "Гояс".

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Єдиний гол у грі, який і приніс перемогу "Інтеру", забив колишній півзахисник київського "Динамо" Карлос Де Пена. Після розіграшу кутового уругвайський футболіст потужно пробив з лінії штрафного - м'яч залетів під поперечину.

"Інтернасьонал" - "Гояс" - 1:0

Гол: Де Пена, 53

Відео гола:

Варто відзначити, що "Інтернасьонал" йде без поразок на початку нового сезону чемпіонату Бразилії з футболу. В активі команди 7 очок і четверта позиція в турнірній таблиці ліги. "Гояс" з 3 балами йде на 15-й сходинці. Лідирує в бразильській першості "Ботафогу", в активі якого 9 очок.

У новому сезоні Де Пена зіграв у всіх трьох матчах, в яких відзначився 1 голом.

Нагадаємо, Карлос де Пена захищав кольори київського "Динамо" в період з 2019 по 2022 рік. За "біло-синіх" уругвайський півзахисник зіграв 102 матчі, забив 19 голів і віддав 19 гольових передач.

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