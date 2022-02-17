Карлос де Пена переживає за свою родину.

29-річний уругвайський півзахисник Карлос де Пена, який захищає кольори київського "Динамо", висловився про ймовірне вторгнення РФ на українські землі.

Цитує Карлоса ESPN.

"Намагаюся отримувати так багато інформації, наскільки це можливо, тому що я живу у Києві зі своєю родиною. Я завжди ставлю її на перше місце - зараз рідні в Уругваї, але мають квитки на 22 лютого. Цими днями ми з сім'єю та клубом вирішимо, як краще. Наразі все спокійно, але все змінюється щодня. Відчувається дискомфорт, ніхто не хоче проходити через таке", - сказав де Пена.

Також вінгер додав:

"Якщо війна почнеться, я поїду і не повернуся. Моя безпека і моєї сім'ї понад усе. Є контракт, але також є першочергові речі. Я в Україні, дуже поважаю цю країну, хочу всього найкращого для неї, але я поїду, якщо щось трапиться. Я не сумніваюся у своєму рішенні. У 2014 році подібне сталося з Папу Гомесом (аргентинцем, котрий виступав за "Металіст" - прим.ред.) - він зателефонував клубу з аеропорту і сказав, що їде. Це логічна людська реакція".

"Якби це була моя країна, я б вчинив інакше, але я за кордоном. Я - уругваєць і не хочу втручатися в проблеми між Україною та Росією. Я не відчуваю взагалі ненависті. Є речі важливіші, ніж мій контракт з "Динамо" - це безпека моєї родини", - завершив думку де Пена.

Карлос де Пена: кар'єра

Де Пена розпочинав кар'єру в себе на батьківщині - в Уругваї. Хоча він також має італійське громадянство.

Атакувальний півзахисник також захищав кольори англійського "Мідлсбро" та іспанського "Реал Ов'єдо".

У квітні 2019 року Карлос став гравцем "Динамо", прийшовши в статусі вільного агента.

За підсумками 2019 року уругвайський хавбек був визнаний найкращим футболістом "Динамо" за версією вболівальників.

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