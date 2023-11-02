Чинний переможець Кубка ліги вилетів з турніру.

31 жовтня і 1 листопада були зіграні матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги сезону-2023/24.

За результатами матчів до чвертьфіналу турніру вийшли два клуби українців - "Челсі" Михайла Мудрика та "Евертон" Віталія Миколенка.

"Арсенал" з Олександром Зінченком у складі програв "Вест Хему" в 1/8 фіналу, а "Борнмут" Іллі Забарного програв "Ліверпулю".

Кубок англійської ліги: результати 1/8 фіналу

"Челсі" - "Блекберн" - 2:0

Голи: Бадьяшіль, 30, Стерлінг, 59

Огляд матчу:

"Евертон" - "Бернлі" - 3:0

Голи: Тарковський, 13, Онана, 53, Янг, 90+3

Огляд матчу:

"Манчестер Юнайтед" - "Ньюкасл" - 0:3

Голи: Альмірон, 28, Халл, 36, Віллок, 60

Огляд матчу:

"Борнмут" - "Ліверпуль" - 1:2

Голи: Клюйверт, 64 - Гакпо, 31, Нуньєс, 70

Огляд матчу:

"Вест Хем" - "Арсенал" - 3:1

Голи: Вайт, 16 (автогол), Кудус, 50, Боуен, 60 - Едегор, 90+6

Огляд матчу:

"Іпсвіч" - "Фулхем" - 1:3

Голи: Баггот, 79 - Вілсон, 9, Родрігу Муніз, 50, Кейрні, 77

"Мансфілд" - "Порт Вейл" - 0:1

Гол: Девайн, 50

"Ексетер" - "Мідлсбро" - 2:3

Голи: Тревітт, 13, 66 - Роджерс, 49, Сільвера, 59, Латте Лат, 82 пен

Відзначимо, що жеребкування 1/4 фіналу Кубка англійської ліги вже відбулося. Згідно з результатами жеребкування "Челсі" Михайла Мудрика зіграє проти "Ньюкасла", а "Евертон" Віталія Миколенка зустрінеться з "Фулхемом".

Кубок англійської ліги: 1/4 фіналу

"Евертон" - "Фулхем"

"Челсі" - "Ньюкасл Юнайтед"

"Порт Вейл" - "Мідлсбро"

"Ліверпуль" - "Вест Хем"

Нагадаємо, чинним переможцем турніру є "Манчестер Юнайтед". У фіналі минулого сезону "червоні дияволи" програли "Ньюкаслу".

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