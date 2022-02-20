Ліонель Мессі зіграв 800-й матч у клубній кар'єрі.

У суботу, 19 лютого, ПСЖ в рамках поєдинку 25-го туру чемпіонату Франції з футболу в гостях протистояв "Нанту" і сенсаційно зазнав поразки з рахунком 1:3.

Команда Маурісіо Почеттіно пропустила три м'ячі ще в першій половині гри, на що в другому таймі змогла відповісти лише голом Неймара.

Нант - ПСЖ - 3:1

Голи: Коло-Муані, 4, Мерлін, 16, Бла, 45+5 - Неймар, 47

"Нант": Лафонт, Паллуа, Аппіа, Кастеллетто, Мерлін (Траоре, 90), Жиротто, Чірівелья, Блас (Перейра, 90), Букарі (Коршья, 67), Саймон (Коко, 90), Коло-Муані

ПСЖ: Навас, Керер (Хакімі, 74), Маркіньос, Кімпембе, Бернат (Мендеш, 74), Вейналдум (Дракслер, 65), Гуйє (Ікарді, 81), Верратті, Мессі, Неймар (Ді Марія, 74), Мбаппе

Попередження: Кастеллетто, Аппіа - Верратті, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Хакімі, Ді Марія

На 59 хвилині Неймар не реалізував пенальті.

Огляд матчу:

Для команди Маурісіо Почеттіно це був перший програш за шістнадцять матчів у Лізі 1 поспіль.

До цього ПСЖ домігся десяти перемог і п'яти нічийних результатів, не програючи більше чотирьох місяців.

Останній раз до цього парижани поступалися "Ренну" в жовтні з рахунком 0:2.

Цей поєдинок виявився ювілейним, 800-м для зірки парижан Ліонеля Мессі у клубній кар'єрі.

До слова, у воротах голкіпера "Нанта" Альбана Лафонта аргентинець так і не відзначився. На його рахунку в попередніх 799 іграх 679 голів і 273 результативні передачі.

У поточному сезоні Мессі зіграв за ПСЖ 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів і віддав вісім асистів.

Свій наступний поєдинок чемпіонату Франції ПСЖ зіграє 26 лютого проти "Сент-Етьєна" в рідних стінах. "Нант" 27-го лютого в гостях поміряється силами з "Мецом".

Чемпіонат Франції: положення команд у турнірній таблиці