У суботу, 19 лютого, ПСЖ в рамках поєдинку 25-го туру чемпіонату Франції з футболу в гостях протистояв "Нанту" і сенсаційно зазнав поразки з рахунком 1:3.
Команда Маурісіо Почеттіно пропустила три м'ячі ще в першій половині гри, на що в другому таймі змогла відповісти лише голом Неймара.
Нант - ПСЖ - 3:1
Голи: Коло-Муані, 4, Мерлін, 16, Бла, 45+5 - Неймар, 47
"Нант": Лафонт, Паллуа, Аппіа, Кастеллетто, Мерлін (Траоре, 90), Жиротто, Чірівелья, Блас (Перейра, 90), Букарі (Коршья, 67), Саймон (Коко, 90), Коло-Муані
ПСЖ: Навас, Керер (Хакімі, 74), Маркіньос, Кімпембе, Бернат (Мендеш, 74), Вейналдум (Дракслер, 65), Гуйє (Ікарді, 81), Верратті, Мессі, Неймар (Ді Марія, 74), Мбаппе
Попередження: Кастеллетто, Аппіа - Верратті, Вейналдум, Неймар, Мбаппе, Хакімі, Ді Марія
На 59 хвилині Неймар не реалізував пенальті.
Огляд матчу:
Для команди Маурісіо Почеттіно це був перший програш за шістнадцять матчів у Лізі 1 поспіль.
До цього ПСЖ домігся десяти перемог і п'яти нічийних результатів, не програючи більше чотирьох місяців.
Останній раз до цього парижани поступалися "Ренну" в жовтні з рахунком 0:2.
Цей поєдинок виявився ювілейним, 800-м для зірки парижан Ліонеля Мессі у клубній кар'єрі.
До слова, у воротах голкіпера "Нанта" Альбана Лафонта аргентинець так і не відзначився. На його рахунку в попередніх 799 іграх 679 голів і 273 результативні передачі.
У поточному сезоні Мессі зіграв за ПСЖ 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів і віддав вісім асистів.
Свій наступний поєдинок чемпіонату Франції ПСЖ зіграє 26 лютого проти "Сент-Етьєна" в рідних стінах. "Нант" 27-го лютого в гостях поміряється силами з "Мецом".
Чемпіонат Франції: положення команд у турнірній таблиці
- ПСЖ впевнено лідирує в турнірній таблиці з 59 заробленими очками за 25 зіграних матчів. На другій позиції йде "Марсель" з 46 балами. Третій рядок за "Ніццою" - 42 очки.
- "Нант" завдяки перемозі над ПСЖ піднявся відразу на кілька позицій і тепер займає 5-е місце з 38 балами.
- У зоні вильоту Ліги 1 знаходяться: "Мец" (18-е місце, 21 очко), "Сент-Етьєн" (19-е місце, 21 очко), "Бордо" (20-е місце, 20 очок).