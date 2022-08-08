Мадс Крістіансен вдало підключився до розіграшу стандарту і врятував свою команду від поразки.

У неділю, 7 серпня, в рамках 17-го туру чемпіонату Норвегії з футболу зустрічалися один з лідерів першості "Ліллестрем" і "Тромсе", який бореться за виживання.

Команда-аутсайдер забила в першому таймі і лідирувала практично до фінального свистка арбітра. Але на 90+4 хвилині воротар "Ліллестрема" Мадс Крістіансен побіг у штрафний майданчик суперників на подачу зі стандартного положення і неймовірним чином опинився без опіки після скидки партнера. Мадсу вистачило часу, щоб обробити м'яч і холоднокровно переграти свого опонента.

У підсумку гра завершилася з рахунком 1:1.

"Ліллестрем" - "Тромсе" - 1:1

Голи: Крістіансен, 90+4 - Кітолано, 36

Відео голу:

Після 17-ти турів у чемпіонаті Норвегії лідирує "Мольде", який випереджає "Ліллестрем" на 5 очок, але має при цьому на одну зіграну гру більше. "Тромсе" знаходиться в зоні вильоту, з 18 балами в активі команда займає 16-е місце.

Раніше УНІАН повідомляв, що хорватський захисник "Зріньскі" Ніко Янкович відзначився шедевральним голом прямим ударом з кутового у поєдинку Ліги конференцій УЄФА.

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