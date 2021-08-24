Віталій Буяльський допоміг розгромити Десну / фото Динамо Київ
Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський визнаний найкращим гравцем 5-го туру Української Прем'єр-Ліги.
Дане рішення прийняла експертна рада ліги, повідомляється на офіційному сайті УПЛ.
У матчі проти "Десни" Буяльський оформив дубль, а також заробив пенальті, після якого відзначився Віктор Циганков.
Півзахисник допоміг киянам здобути розгромну перемогу (4:0) та очолити турнірну таблицю чемпіонату України.
upl.ua
УПЛ: підсумки 5-го туру
- Після 5-го туру "Динамо" набрало 13 очок і очолило таблицю УПЛ. У трійку лідерів також входять "Шахтар" і "Десна", у яких по 12 очок.
- Аутсайдерами турніру є "Львів" (2 очки) і "Маріуполь" (1 очко).
- У гонці бомбардирів турніру лідирують Денис Безбородько, Руслан Степанюк, Андрій Кулаков, Артем Довбик і Віталій Буяльський. Всі вони забили по 4 голи.