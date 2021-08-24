Футболіста Динамо визнали найкращим гравцем 5-го туру УПЛ

Віталій Буяльський оформив дубль у матчі з "Десною".

Півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський визнаний найкращим гравцем 5-го туру Української Прем'єр-Ліги. Дане рішення прийняла експертна рада ліги, повідомляється на офіційному сайті УПЛ. У матчі проти "Десни" Буяльський оформив дубль, а також заробив пенальті, після якого відзначився Віктор Циганков. Півзахисник допоміг киянам здобути розгромну перемогу (4:0) та очолити турнірну таблицю чемпіонату України. УПЛ: підсумки 5-го туру Після 5-го туру "Динамо" набрало 13 очок і очолило таблицю УПЛ. У трійку лідерів також входять "Шахтар" і "Десна", у яких по 12 очок.

Аутсайдерами турніру є "Львів" (2 очки) і "Маріуполь" (1 очко).

У гонці бомбардирів турніру лідирують Денис Безбородько, Руслан Степанюк, Андрій Кулаков, Артем Довбик і Віталій Буяльський. Всі вони забили по 4 голи. Автор: Антон Дудар

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