У матчі 5-го туру чемпіонату України "Динамо" приймало "Десну". Кияни здобули розгромну перемогу.
Півзахисник Віталій Буяльський взяв участь у трьох перших голах "Динамо". Спершу він відкрив рахунок після пасу Миколи Шапаренка, потім заробив пенальті, який реалізував Віктор Циганков, а в другому таймі оформив дубль.
Четвертий м'яч став автоголом - новачок "Динамо" Ілля Шкурін, який дебютував за киян, пробив головою, м'яч влучив у Тараса Завійського і полетів у ворота.
"Динамо" набрало 13 очок і очолило таблицю УПЛ. У "Десни" - 12 очок і третя позиція.
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"Динамо" - "Десна" - 4:0
Голи: Буяльський, 30, 56, Циганков, 47 (з пенальті), Завійський, 79 (автогол)
"Динамо": Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота (Тимчик, 67), Миколенко, Сидорчук (Шепелєв, 67), Циганков (Караваєв, 68), Буяльський, Шапаренко, Антюх (Леднєв, 77), Гармаш (Шкурін, 46)
"Десна": Литовка, Сафронов, Цимбалюк, Масалов (Шевцов, 77), Картушов, Домбровський, Арвеладзе (Болбат, 46), Калітвінцев, Тотовицький (Дегтярьов, 86), Завійський, Безбородько (Будковський, 46)
Попередження: Буяльський, Забарний - Домбровський, Завійський
Відео голів
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