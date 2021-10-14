Люка Ернандес порушив судову заборону, йому загрожує півроку ув'язнення.

Суд Мадрида зобов'язав захисника "Баварії" і збірної Франції Люку Ернандеса з'явитися в Іспанію для тюремного ув'язнення.

Про це повідомляє AS.

Футболісту необхідно з'явитися в суді 19 жовтня - на засіданні має бути визначено виправну установу, в якій йому доведеться відбувати покарання.

У лютому 2017 року Ернандес, будучи гравцем мадридського "Атлетіко", був заарештований за підозрою в домашньому насильстві по відношенню до своєї дівчини Амелії де ла Оси.

За підсумками розгляду справи і Ернандес, і де ла Оса були оштрафовані і засуджені до громадських робіт. Крім того, їм заборонили підходити один до одного на відстань 500 метрів і спілкуватися протягом шести місяців.

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Однак пара порушила цю заборону. Вони одружилися, а в червні 2017 року вирушили разом на Багами. Після повернення з відпустки футболіст і його дівчина були затримані мадридською поліцією. Верховний суд Мадрида виніс рішення про ув'язнення футболіста на шість місяців

Адвокати 25-річного Ернандеса подали апеляцію.

Також повідомляється, що "Баварія" не знала про цю ситуацію.

Люка Ернандес: що про нього відомо

Ернандес виступав за мадридський "Атлетіко", а в 2019 році перейшов до "Баварії".

З "Атлетіко" він перемагав у Лізі Європи та Суперкубку УЄФА. З "Баварією" футболіст двічі виграв Бундеслігу, один раз Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, а також завоював ряд інших трофеїв.

Він є рідним братом футболіста "Мілана" Тео Ернандеса.

Більшу частину життя Люка Ернандес провів в Іспанії та міг виступати за місцеву збірну, але вибрав Францію, в якій народився. Він провів за "триколірних" 27 матчів. Нещодавно він допоміг французам виграти Лігу націй, зігравши в півфіналі.

Автор: Антон Дудар