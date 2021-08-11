Євген Макаренко продовжить кар'єру у складі "Фехервара".

Півзахисник збірної України Євген Макаренко підписав контракт з угорським клубом "Фехервар".

Про це повідомив офіційний сайт "Фехервара".

Контракт з футболістом розрахований на два сезони.

"Щасливий, що на мене розраховують в такому амбітному клубі. На даний момент я дуже багато знаю про угорську лігу від українських гравців - Івана Петряка, Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова. Це хороший і цікавий, а також непростий чемпіонат", - прокоментував свій трансфер Макаренко.

Зазначимо, що Мараренко став одноклубником Петряка.

Раніше контракт українського півзахисника належав бельгійському "Андерлехту", але з січня 2020-го по червень 2021-го Макаренко на правах оренди виступав за інший бельгійський клуб "Кортрейк".

На Євро-2020 Макаренко провів два матчі у складі збірної України.

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Автор: Антон Дудар