Ігор Харатін та Фоззі влаштували битву у відеогрі.

Напередодні матчу між збірними України та Боснії і Герцеговини у відборі до ЧС-2022, хавбек "жовто-синіх" Ігор Харатін пограв у відеогру FIFA разом зі співаком Фоззі (справжнє ім'я та прізвище - Олександр Сидоренко).

Відеоролик "батлу" розміщений на You-Tube-каналі vZbirna.

Чоловіки влаштували "зарубу" у футбольному симуляторі, з якої переможцем вийшов саме 26-річний Харатін.

48-річний Фоззі є вокалістом гурту Танок на Майдані Конго, також він займається письменницькою діяльністю.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Боснія і Герцеговина.

Нагадаємо, що Харатін в минуле міжсезоння поповнив склад чемпіона Польщі.

Україна - Боснія і Герцеговина: перед матчем

Збірна України в цьому відборі ще не грала з боснійцями. "Жовто-синім" належить провести проти цієї збірної два заключні матчі кваліфікації.

Перед цією грою положення в групі D наступне: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 6 (5), Фінляндія - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Раніше збірна України на виїзді обіграла Фінляндію з рахунком 2:1, а Боснія і Герцеговина в гостях перемогла Казахстан з рахунком 2:0.

Один проти одного українці та боснійці в попередні роки не грали.

Головним арбітром на цей матч призначений німець Фелікс Цваєр.

З'явилося відео, як збірна України готується до матчу проти боснійської команди.

Автор: Артем Будрін