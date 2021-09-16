Едуард Соболь (ліворуч) грав проти Ліонеля Мессі / фото REUTERS
Захисник збірної України Едуард Соболь віддав гольовий пас за "Брюгге" в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Парі Сен-Жермен".
Соболь вийшов на поле в основному складі "Брюгге", а асистом відзначився на 27-й хвилині.
Українець з лівого флангу прострілив у центр штрафного майданчика, викотивши м'яч під удар Гансу Ванакену, який пробив Кейлора Наваса.
Цей гол дозволив "Брюгге" зрівняти рахунок у матчі та зіграти внічию - 1:1.
Для Соболя це перша в кар'єрі гольова передача в Лізі чемпіонів. Він провів у турнірі 9 матчів.
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Едуард Соболь: кар'єра в "Брюгге"
- Українець виступає за "Брюгге" з 2019 року. Спершу він грав за бельгійський клуб на правах оренди, після чого "Брюгге" викупив його контракт у "Шахтаря".
- Всього у складі "Брюгге" Соболь провів 80 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 12 результативних передач.
- У поточному сезоні на його рахунку 6 матчів, 1 гол і 2 асисти. Також нещодавно Соболь отримав червону картку.