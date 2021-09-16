Едуард Соболь допоміг "Брюгге" зіграти внічию.

Захисник збірної України Едуард Соболь віддав гольовий пас за "Брюгге" в матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти "Парі Сен-Жермен".

Соболь вийшов на поле в основному складі "Брюгге", а асистом відзначився на 27-й хвилині.

Українець з лівого флангу прострілив у центр штрафного майданчика, викотивши м'яч під удар Гансу Ванакену, який пробив Кейлора Наваса.

Цей гол дозволив "Брюгге" зрівняти рахунок у матчі та зіграти внічию - 1:1.

Для Соболя це перша в кар'єрі гольова передача в Лізі чемпіонів. Він провів у турнірі 9 матчів.

Відео гола

Едуард Соболь: кар'єра в "Брюгге"

Українець виступає за "Брюгге" з 2019 року. Спершу він грав за бельгійський клуб на правах оренди, після чого "Брюгге" викупив його контракт у "Шахтаря".

Всього у складі "Брюгге" Соболь провів 80 матчів, в яких забив 3 голи і віддав 12 результативних передач.

У поточному сезоні на його рахунку 6 матчів, 1 гол і 2 асисти. Також нещодавно Соболь отримав червону картку.

Автор: Антон Дудар