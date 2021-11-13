Тарас Степаненко зрівняв рахунок у матчі ефектним ударом.

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко назвав свій гол у матчі Україна - Болгарія одним з найкрасивіших у кар'єрі.

Про це він сказав YouTube-каналу vZbirna.

"Один з найкрасивіших моїх голів. Парочку було красивих у мене, це один з найкращих", - зазначив футболіст.

Також Степаненко прокоментував те, що забив зі своєї "не робочої" правої ноги:

"М'яч зручно ліг на праву ногу. Так буває, що м'яч лягає на ногу, і полетів відмінно - такий випадок. Забивав вже правою, пару голів, але не з дальньої дистанції".

Відео гола Степаненка

Україна - Болгарія: підсумки матчу

Матч Україна-Болгарія завершився з рахунком 1:1.

Збірна України в цьому матчі завдала 36 ударів по воротах суперника (14 - у створ, 15 - мимо, 7 були заблоковані), тоді як Болгарія лише 4.

Історія протистоянь між командами тепер вже налічує 5 зустрічей: тричі перемагала Україна (3:0, 1:0 і 1:0) і двічі була зафіксована нічия (1:1).

22-річний воротар Дмитро Різник дебютував за збірну України.

Збірна України зіграла з болгарами перед поєдинком проти Боснії і Герцеговини (16 листопада). Це буде вирішальний матч для "жовто-синіх" у кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Автор: Антон Дудар