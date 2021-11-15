Думки вболівальників щодо нестандартного вбрання нападника розділилися.

Нападник "Евертона" і збірної Англії Домінік Калверт-Льюін знявся для журналу в незвичайному образі.

Калверт-Льюїн постав на обкладинці журналу ArenaHomme+ в образі школярки. Він надів шорти-спідницю, а також приміряв сумочку.

Думки підписників щодо образу футболіста розділилися:

"Нахр*на він одягнувся як школярка?", "Що відбувається?", "Навіщо одягати його як школярку? Я не розумію, він став би це носити в своїй молодшій школі?", "Чортівські круто. Люблю провокації цих токсичних фанатів в коментарях. Відмінний нападник. Відмінний стиль", "Він ламає гендерні стереотипи. Як чоловік, я можу носити спідниці та сукні. Я не хочу підкорятися вимогам моди", - пишуть фанати.

Домінік Калверт-Льюін: що про нього відомо

24-річний Калверт-Льюін виступав за "Шеффілд Юнайтед", "Стейлібрідж Селтік", "Нортгемптон Таун", а з 206 року грає за "Евертон".

У двох попередніх сезонах форвард ставав найкращим бомбардиром "Евертона" в АПЛ.

За збірну Англії він провів 11 матчів, в яких забив 4 голи.

Автор: Антон Дудар