Закі Анварі намагався втекти з Афганістану / фото instagram.com/m.zaki.anwari

Екс-гравець юнацької збірної Афганістану (U-16) з футболу Закі Анварі загинув при спробі покинути країну після того, як її захопили таліби.

Про це повідомив журналіст Бабак Тагвай в Twitter.

Юний футболіст забрався у відсік для шасі літака C-17a ВПС США. Пізніше останки його тіла були знайдені у відсіку. Анварі вдалося впізнати тільки кілька днів по тому.

Журналіст з посиланням на екіпаж повітряного судна C-17a також повідомив, що мертві тіла біженців призвели до несправності дверей колісного відсіку. Через це літак був змушений відправитися на посадку в Катар. 

Заки Анварі намагався втекти з Афганістану / фото twitter.com/BabakTaghvaee

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео з мертвим афганцем за бортом американського літака.

Талібан захопив владу в Афганістані

  • 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі та столиці - Кабула.
  • Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
  • Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Таліби мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.
  • Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
  • Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
  • Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан.
  • 18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.

Автор: Антон Дудар