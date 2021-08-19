Закі Анварі був одним з людей, які забралися у відсік для шасі, щоб покинути Афганістан.

Екс-гравець юнацької збірної Афганістану (U-16) з футболу Закі Анварі загинув при спробі покинути країну після того, як її захопили таліби.

Про це повідомив журналіст Бабак Тагвай в Twitter.

Юний футболіст забрався у відсік для шасі літака C-17a ВПС США. Пізніше останки його тіла були знайдені у відсіку. Анварі вдалося впізнати тільки кілька днів по тому.

Журналіст з посиланням на екіпаж повітряного судна C-17a також повідомив, що мертві тіла біженців призвели до несправності дверей колісного відсіку. Через це літак був змушений відправитися на посадку в Катар.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилося відео з мертвим афганцем за бортом американського літака.

Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі та столиці - Кабула.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Таліби мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.

Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.

Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан.

18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.

Автор: Антон Дудар