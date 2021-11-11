Денис Ковба провів 35 матчів за збірну Білорусі.

Екс-футболіст українських клубів "Олександрія" і "Зірка" Денис Ковба потрапив до реанімації після того, як захворів на коронавірус.

Дружина Ковби Надія повідомила про це в Instagram. За її словами, 42-річний екс-футболіст знаходиться в дуже важкому стані.

"Прошу вашої молитви за дуже хорошу людину, батька моїх дітей Дениса Ковбу. Він перебуває у вкрай важкому стані в реанімації з діагнозом ковід. Зараз можна тільки молитися і чекати", - написала дружина Ковби.

Також вона зазначила, що екс-футболіст знаходиться в одній з московських клінік і отримує все необхідне лікування.

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Денис Ковба: кар'єра

Ковба виступав на позиції півзахисника.

Він грав за "Зірку" з 1998 по 2000 роки, а за "Олександрію" - в 2012 році. Також він пограв за вітебський "Локомотив", російські "Крил'я Совєтов" і "Хімки" і чеську "Спарту". Кар'єру завершив у 2012 році, після чого з 2018 року працював тренером у "Вітебську".

За збірну Білорусі він провів 35 матчів, забивши 2 голи.

Автор: Антон Дудар