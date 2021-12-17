Марк Мампассі прокоментував свій перехід у "Локомотив".

Захисник Марк Мампассі, який перейшов з "Шахтаря" в московський "Локомотив", заявив, що хоче і надалі виступати за юніорську збірну України.

18-річного гравця цитує meta-ratings.com.ua.

"Вважаю, що цей новий для мене виклик сприятиме моєму прогресу, вдосконаленню моєї спортивної майстерності. Незважаючи на продовження кар'єри в Росії, готовий і далі виступати за юніорську збірну України, на яку в березні наступного року в Нідерландах чекають поєдинки еліт-раунду чемпіонату Європи", - сказав Мампассі.

Він також зазначив, що приєднається до "Локомотива" в січні.

Нагадаємо, що в останні роки футболісти, які виступають в Росії, не викликаються до збірних України.

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Раніше російські ЗМІ повідомили, що в грудні Мампассі отримає громадянство РФ, щоб не вважатися легіонером в місцевому чемпіонаті.

Марк Мампассі: що про нього відомо

Мампассі є вихованцем "Шахтаря", але за першу команду "гірників" не грав.

У цьому сезоні 18-річний Мампассі виступав в оренді за "Маріуполь". На його рахунку в цьому сезоні 16 матчів, одна гольова передача і 6 жовтих карток.

У футболіста є досвід виступів за збірну України U-17, а також U-19.

Автор: Антон Дудар