Панасенко згодом зізнався, що гімн надихає його на гру.

Півзахисник рівненського футбольного клубу "Верес" Сергій Панасенко вразив українців незвичайним виконанням державного гімну. Це сталося під час суботнього матчу Шахтар-Верес, в якому "гірники" здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1.

Запис, опублікований на сторінці клубу в Instagram у суботу, вже набрав понад 25 тисяч переглядів.

"Якщо співати гімн України, то тільки як Сергій Панасенко", - сказано в описі.

Футболіст так активно співав гімн, що перекричав не тільки інших гравців команд, а й уболівальників на столичному НСК "Олімпійський" - в телетрансляції його було чутно голосніше, ніж глядачів на трибунах. Виконання гімну оцінили шанувальники не тільки "Вереса", а й інших команд, залишивши під публікацією безліч захоплених коментарів.

У коментарі сайту Meta-ratings футболіст зізнався, що підтримує ідею вмикати гімн перед початком матчів прем'єр-ліги.

"Мені це подобається. Це не тільки служить нагадуванням про улюблену Батьківщину, а й надихає продемонструвати свої найкращі якості. Я завжди намагаюся виконувати гімн від душі й прошу серйозно ставитися до цього і своїх одноклубників по "Вересу". Хоча, якщо чесно, то мої вокальні здібності обмежуються тільки виконанням гімну. Караоке? Ні, це не моє", - каже півзахисник.

Панасенко додав, що йому подобається виконання гімну футболістами збірної Італії на недавньому Чемпіонаті Європи.

Говорячи про поєдинок "Вереса" з "Шахтарем", він уточнив, що рівненська команда провела добре перший тайм, проте після перерви "привезла" собі гол, що вибило футболістів з колії. "Прикро, тому що з урахуванням, як розгорталися події в поєдинку, ми могли розраховувати на кращий результат", - зазначив Панасенко.

За підсумками 9-го туру, "Шахтар" набрав 22 очки і як і раніше займає другу позицію в турнірній таблиці. У "Вереса" - 11 очок і восьме місце в таблиці УПЛ.

Автор: Юрій Годован