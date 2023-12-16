Том Лок'єр вдруге за кілька місяців втратив свідомість під час матчу.

У суботу, 16 грудня, в рамках 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Борнмут" українця Іллі Забарного приймав "Лутон".

Гра проходила на стадіоні "Віталіті".

Рахунок у грі був відкритий на 3-й хвилині - нападник "Лутона" Елайджа Адебайо забив з передачі Алфі Дауті. На 58-й хвилині "Борнмуту" вдалося зрівняти рахунок - відзначився Домінік Соланке.

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На 59-й хвилині капітан "Лутона" Том Лок'єр ліг на газон в центрі поля, до нього прибігли партнери і гравці "Борнмута", щоб надати допомогу. Головний тренер "Лутона" Роб Едвардс вибіг на поле і попросив футболістів розступитися, щоб медики отримали доступ до Лок'єра.

Матч був припинений. Тома забрали з поля на ношах лікарі, його відправили до лікарні. Лікарі підтвердили, що футболіст реагує на подразники і подає ознаки життя.

Команди пішли в підтрибунне приміщення за рахунку 1:1. Було прийнято рішення не продовжувати матч. Гра буде дограна в інший день.

"Борнмут" - "Лутон" - 1:1

Голи: Соланке, 58 - Адебайо, 3

Додамо, що кілька місяців тому у фіналі плей-офф за вихід в АПЛ проти "Ковентрі Сіті" Том Лок'єр також втратив свідомість. Минулого разу захисник впав на газон без жодного супротиву, намагався піднятися, але не зміг і втратив свідомість. Тоді його негайно направили до лікарні, проте капітан "Лутона" прийшов до тями ще на стадіоні.

Після цього випадку Лок'єру зробили операцію на серці, оскільки йому діагностували фібриляцію передсердь - стан, який може спричинити нерегулярний або аномально швидкий пульс.

У цьому сезоні тому Лок'єр забив 1 гол і віддав 1 асист в 15 матчах за "Лутон".

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