Роман Зозуля пригадав кумедну історію.

Колишній нападник "Динамо", "Дніпра" та збірної України Роман Зозуля розповів про волонтерський рух, а також пригадав смішну історію, пов'язану з цим.

Про це 32-річний форвард іспанської "Фуенлабради" розказав для програми Денисов Time на "Футбол 1".

"Те, що зараз витворяють волонтери – я просто божеволію, коли це все бачу. Волонтери вимітають все: у Європі вже взагалі нічого не залишилося. Я не знаю, де зараз ще закуповують. Якщо війна триватиме, ми, напевно, скоро будемо самі будувати літаки, гелікоптери, танки. Наше населення, наші військові – взагалі красені. Ну, ось волонтерам треба пам’ятник ставити", - зазначив Зозуля.

"Багато було кумедних моментів. Ось один із таких. Сидиш у туалеті перед грою або тренуванням: пацани вже вийшли на поле, а ти сидиш у телефоні. Тобі стукає тренер, каже: "Рома, пора". А ти сидиш і кажеш: "А скільки коштують бронежилети, рація? Ну добре, ми замовляємо, відкладіть мені три тепловізори". Всі вийшли вже на гру, а ти сидиш зачинений у туалеті, щоб ніхто не бачив, і замовляєш бронежилети. Як можна налаштуватися на гру або тренування? Стараємось", – додав Зозуля.

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