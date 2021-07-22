Валерій Бондар і Дар'я Савіна одружилися 21 липня.

Захисник "Шахтаря", чемпіон світу у складі збірної України U-20 Валерій Бондар зіграв весілля з журналісткою і телеведучою Дар'єю Савіною.

Футболіст зробив пропозицію дівчині в лютому, а весілля відбулося 21 липня.

В Instagram з'явилися фотографії з весілля.

Відзначимо, що на ньому були присутні інші гравці "Шахтаря". На знімках можна побачити Тараса Степаненка, Андрія Пятова, Анатолія Трубіна.

Нагадаємо, що раніше Савіна зустрічалася з нападником київського "Динамо" Владиславом Супрягою.

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Автор: Антон Дудар