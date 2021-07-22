Фото з передвесільної фотосесії Бондаря і Савіної / фото instagram.com/savinadasha
Захисник "Шахтаря", чемпіон світу у складі збірної України U-20 Валерій Бондар зіграв весілля з журналісткою і телеведучою Дар'єю Савіною.
Футболіст зробив пропозицію дівчині в лютому, а весілля відбулося 21 липня.
В Instagram з'явилися фотографії з весілля.
Відзначимо, що на ньому були присутні інші гравці "Шахтаря". На знімках можна побачити Тараса Степаненка, Андрія Пятова, Анатолія Трубіна.
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Фото Instagram
Нагадаємо, що раніше Савіна зустрічалася з нападником київського "Динамо" Владиславом Супрягою.
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