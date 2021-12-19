Душан Тадич віддав більше всіх гольових передач в Європі за рік.

Нападник "Аякса" Душан Тадіч побив рекорд за кількістю гольових передач за календарний рік.

У матчі 16-го туру чемпіонату Нідерландів проти "АЗ Алкмаар" сербський нападник віддав 37-ту результативну передачу в 2021 році у всіх турнірах.

Як повідомляє WilliamHill в Twitter, попередній рекорд був встановлений у 2011 році аргентинським нападаючим Ліонелем Мессі.

Того року Мессі віддав своїм партнерам по "Барселоні" 36 гольових пасів.

Відзначимо, що Тадіч ще може поліпшити свій рекорд. До кінця року "Аякс" проведе ще два матчі в рамках чемпіонату Нідерландів.

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Душан Тадич: що про нього відомо

33-річний Тадич виступає за "Аякс" з 2018 року.

За амстердамців він провів 171 матч, забив 83 голи та віддав 82 гольові передачі.

З "Аяксом" Тадіч двічі став чемпіоном Нідерландів, два рази виграв Кубок країни, один раз - Суперкубок. Також з амстердамцями нападник дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

У складі збірної Сербії на рахунку Тадіча 82 матчі і 18 голів.

Автор: Антон Дудар