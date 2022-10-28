Інцидент з іспанським захисником трапився в Мілані.

Футболіст лондонського "Арсенала" Пабло Марі, який на правах оренди грає в італійській "Монці", отримав ножове поранення від божевільного чоловіка в торговому центрі в передмісті Мілана. Під час інциденту поруч з гравцем знаходилися його дружина і дитина.

Як повідомляє видання Marca, у зв'язку з отриманим пораненням футболіста на вертольоті відвезли в лікарню. Його стан оцінюється як критичний, проте він знаходиться у свідомості і може говорити.

Пабло Марі дав коментар з приводу того, що сталося в торговому центрі:

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"Я був з візком зі своєю дитиною всередині і відчував нестерпний біль у спині. Потім цей чоловік вдарив іншого чоловіка ножем у горло. Мені пощастило, але я бачив, як людина вмирає прямо переді мною", - сказав Марі.

Повідомляється, що всього в інциденті постраждали шість осіб: п'ять відвідувачів і касир. Четверо були у важкому стані, один чоловік помер.

Поліція вже схопила нападника, яким виявився 46-річний італієць, який страждає психічними розладами.

Керуючий директор "Монци" Адріано Галліані заявив, що у Марі "досить глибока рана на спині".

"Пабло Марі має глибоку рану на спині, яка, на щастя, не зачепила життєво важливі органи, такі як легені чи інші. Його життю нічого не загрожує, він повинен швидко видужати", - розповів Галліані.

Заява"Арсеналу" з приводу події з Пабло Марі:

"Ми всі вражені жахливими новинами про ножові поранення в Італії, в результаті яких кілька людей потрапили до лікарні, в тому числі наш орендований центральний захисник Пабло Марі.

Ми зв'язалися з агентом Пабло, який сказав нам, що він у лікарні і серйозно не постраждав. Наші думки - з Пабло та іншими жертвами цього жахливого інциденту", - йдеться в заяві.

Також інцидент з Пабло Марі прокоментував головний тренер "Арсенала" Мікель Артета:

"Я щойно дізнався про це. Знаю, що технічний директор "Арсеналу" зв'язувався з родичами футболіста. Марі в лікарні, але, схоже, з ним все гаразд", - наводить слова Артети BBC.

Додамо, що в нинішньому сезоні чемпіонату Італії Пабло Марі взяв участь у восьми матчах, в яких записав до свого активу один гол.

Разом з "Арсеналом" Пабло вигравав Кубок і Суперкубок Англії в 2020 році.

Також футболіст пограв за "Мальорку", "Хімнастік", "Манчестер Сіті", "Жирону", "Бреду", "Депортіво", "Фламенго" і "Удінезе". Найкраще захисник себе проявив в бразильському клубі, де виграв місцеву Серію А і Копа Лібертадорес.

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