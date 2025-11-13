Матч відбувся на паризькому стадіоні "Парк де Пренс".

Відбувся матч кваліфікації на Чемпіонат світу-2026 з футболу між збірною України та командою Франції. Поєдинок закінчився з рахунком 4:0 на користь французької команди.

Рахунок у матчі на 55-ій хвилині відкрив Мбапе, який "паненкою" реалізував пенальті, призначений у ворота Трубіна. На 76-ій хвилині додвоїв перевагу своєї команди, забивши гол після обрізки Ярмолюка. На 83-ій хвилині дубль оформив Мбаппе, а останній гол забив Етікіте з асисту того ж Мбаппе - 4:0.

Чемпіонат Світу. Кваліфікація. Група D

Франція - Україна - 4:0

Голи: Мбаппе (55, пенальті; 83), Олісе (76), Екітіке (88)

Попередження: Коне (31) - Михавко (54), Ярмолюк (74)

Франція: Меньян, Дінь, Упамекано, Саліба, Кунде (Гюсто, 89), Коне (Заїр-Емері, 80), Канте, Барколя (Екітіке, 68), Шеркі (Акліуш, 68), Олісе (Нкунку, 89), Мбаппе.

Україна: Трубін, Михайліченко, Михавко (Зубков, 75), Сваток, Забарний, Караваєв, Назарина, Ярмолюк, Очеретько (Шапаренко, 64), Яремчук (Циганков, 75), Гуцуляк (Ванат, 64).

Матч відбувся на паризькому стадіоні "Парк де Пренс".

Наразі у Франції - 13 очок, в Ісландії - 7, в України - 7, а в Азербайджана - лише одне. Вирішальний для України матч на вихід на Чемпіонат світу буде зіграний 16 листопада проти Ісландії.

Раніше стало відомо, що нападник збірної України та "Роми" Артем Довбик через ушкодження, якого він зазнав у грі 11-го туру італійської Серії А проти "Удінезе", не зіграє за національну команду в листопадових матчах відбору ЧС-2026.

