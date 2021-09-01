Нападник збірної України Роман Яремчук дав свій коментар після нічийного матчу проти Казахстану у відборі на ЧС-2022.
Він підбив підсумки матчу в ефірі каналів "Футбол 1,2,3".
"На першому місці був результат. Ми втратили очки, тому вважаю цю гру провальною. Складно щось сказати після матчу. Нам сьогодні було дуже важливо взяти 3 очки, щоб їхати на чемпіонат світу. Ми їх не взяли, тому я вважаю це катастрофою для нас", - сказав Яремчук.
Нападник підкреслив, що "навіть не повірив", коли Україна пропустила в компенсований час:
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"Я навіть не повірив. Забили на 93-й хвилині, залишалося ще три... Потрібно було зіграти більш просто. Але як то кажуть, не забиваєш ти - забивають тобі. Ми не реалізували кілька шансів, вони нам забили, ось і все".
Форвард також прокоментував свій гол:
"Приємно забивати за збірну. Але цей гол сьогодні нікому не потрібен. Краще б ми взяли 3 очки, ніж я забив гол".
Казахстан - Україна: підсумки матчу
- Матч Казахстан - Україна закінчився з рахунком 2:2.
- Збірна України не змогла здобути першу перемогу у кваліфікації ЧС-2022. У "жовто-синіх" в активі 4 очки після чотирьох ігор. У своїй групі українці поки займають друге місце.
- Україна вчетверте поспіль зіграла у відборі на ЧС внічию.
- Андрій Ярмоленко провів свій 100-й матч за збірну України. Найбільше Ярмоленка за українську команду грали лише Анатолій Тимощук (144 матчі) та Андрій Шевченко (111). 100 матчів також в активі Руслана Ротаня.
- Віталій Миколенко та Олександр Зінченко через перебір жовтих карток пропустять наступний матч відбору (проти Франції 4 вересня).