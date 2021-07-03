Чіро Іммобіле аж занадто захопився імітувати біль.

Голеадор збірної Італії Чіро Іммобіле упіймався на симуляції в поєдинку 1/4 фіналу Євро-2020, в якому "Скуадра Адзурра" здолала Бельгію. Бомбардир "Лаціо" буцімто зазнав "важкої травми" після зіткнення з захисником Бельгії.

На 30-й хвилині після боротьби з опонентами Іммобіле став валятися на газоні й корчитися від болю. Через декілька секунд партнер Іммобіле Ніколо Барелла влучив у дальній кут воріт бельгійців й відкрив рахунок у зустрічі.

Це неймовірним способом "зцілило" Іммобіле. Він миттю встав та побіг святкувати з командою взяття воріт.

Бельгія - Італія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Лоренцо Інсіньє (оцінка - 8,4).

У півфіналі збірна Італії зустрінеться зі збірною Іспанії. Матч пройде 6 липня в Лондоні.

Збірна Італії вийшла в півфінал великого турніру вперше з Євро-2012.

Італія не програє в 32 матчах поспіль - в матчі з бельгійцями команда оновила свій рекорд.

Збірна Бельгії не може вийти до півфіналу ЧЄ з 1980 року.

Жеремі Докю став наймолодшим бельгійцем, який вийшов на поле в стартовому складі в плей-офф чемпіонатів світу та Європи (19 років і 36 днів).

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Автор: Артем Будрін