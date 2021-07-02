Дві топ-збірні визначили другого півфіналіста Євро-2020.

У Мюнхені пройшов чвертьфінальний матч Євро-2020 між збірними Бельгії та Італії. Поєдинок завершився перемогою "Скуадри Адзурри" з мінімальною перевагою.

Вже на 13-й хвилині Італія забила після стандарту, але VAR скасував гол через офсайд. У середині тайму два хороших моменти були у бельгійців, але Джанлуїджі Доннарумма врятував Італію після ударів Кевіна де Брюйне і Ромелу Лукаку.

А на 31-й хвилині італійці все ж вийшли вперед - Ніколо Барелла пробрався повз кількох суперників і пробив у дальній кут. А перед перервою Лоренцо Інсіньє змістився в центр і обвідним ударом встромив м'яч під штангу.

Але Бельгія встигла повернутися в гру до перерви - Жеремі Докю заробив пенальті, а Лукаку його реалізував.

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У середині другого тайму Лукаку міг оформити дубль, але, з близької відстані замикаючи простріл де Брюйне, влучив у суперника. Італійці відповіли небезпечним моментом Леонардо Спінаццоли, який пізніше не зміг продовжити матч через травму.

Ближче до кінця матчу гол-шедевр ледь не забив Докю, але м'яч просвистів над поперечиною.

На останній кутовий біля воріт Італії пішов голкіпер Тібо Куртуа, але це не допомогло Бельгії піти від поразки.

Бельгія - Італія - 1:2

Голи: Лукаку, 45+2 (з пенальті) - Барелла, 31, Інсіньє, 44

Бельгія: Куртуа, Альдервейрельд, Вертонген, Вермален, Меньє (Шадлі, 70, Прат, 74), Тілеманс (Мертенс, 70), Вітсель, Т. Азар, де Брюйне, Докю, Лукаку

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, К'єлліні, Бонуччі, Спінаццола (Емерсон, 79), Барелла, Жоржиньо, Верратті (Крістанте, 74), К'єза (Толой, 90+1), Іммобіле (Белотті, 74), Інсіньє (Берарді, 79)

Попередження: Тілеманс - Верратті, Берарді

Відеоогляд матчу

Відео голів

Бельгія - Італія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Лоренцо Інсіньє (оцінка - 8,4).

У півфіналі збірна Італії зустрінеться зі збірною Іспанії. Матч пройде 6 липня в Лондоні.

Збірна Італії вийшла в півфінал великого турніру вперше з Євро-2012.

Італія не програє в 32 матчах поспіль - в матчі з бельгійцями команда оновила свій рекорд.

Жеремі Докю став наймолодшим бельгійцем, який вийшов на поле в стартовому складі в плей-офф чемпіонатів світу та Європи (19 років і 36 днів).

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Автор: Антон Дудар