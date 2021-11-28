Курйозний епізод стався у фіналі Кубка Лібертадорес.

Форвард бразильського клубу "Палмейрас" Дейверсон відзначився безглуздою симуляцією у фінальному матчі Кубка Лібертадорес проти бразильського "Фламенго".

Наприкінці додаткового часу матчу у Дейверсона виникла невелика сутичка з суперником. Аргентинський арбітр Нестор Пітана втрутився в епізод, рознявши гравців.

Після цього Дейверсон розвернувся до рефері спиною і з посмішкою побіг займати свою позицію. У цей момент Пітана злегка поплескав його по попереку.

Бразильський форвард, ймовірно, подумав, що до нього доторкнувся гравець "Фламенго" і картинно впав на газон, після чого схопився за спину.

Відзначимо, що в цьому матчі Дейверсон забив переможний гол. "Палмейрас" переміг з рахунком 2:1.

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Кубок Лібертадорес: цифри і факти

"Палмейрас" завоював трофей вдруге поспіль і втретє в історії.

Для "Палмейрас" це був дев'ятий фінал турніру, а для "Фламенго" - п'ятий (у команди дві перемоги та три поразки).

Рекордсменом за кількістю перемог у Кубку Лібертадорес є "Індепендьєнте", у якого 7 титулів.

Автор: Антон Дудар