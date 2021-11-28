У фіналі турніру зустрічалися два бразильських клуби.

На стадіоні "Сентенаріо" в Уругваї відбувся фінальний матч Кубка Лібертадорес, в якому зустрічалися бразильські "Палмейрас" та "Фламенго".

Володарем трофею став "Палмейрас".

Доля зустрічі вирішилася в додатковий час. Переможний м'яч на 95-й хвилині забив Дейверсон.

У складі "Палмейраса" участь у матчі брав екс-гравець "Динамо" Київ Дуду. А екс-нападник "Шахтаря" Луїс Адріано провів матч у запасі.

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"Палмейрас" - "Фламенго" - 2:1

Голи: Вейга, 5, Дейверсон, 95 - Габріель Барбоза, 72

"Палмейрас": Вевертон, Майки (Меніно, 105), Гомес, Луан, Пікерес (Мело, 113), Данило (Каррейро, 70), Зе Рафаель (Данило, 82), Дуду (Уеслі, 77), Вейга (Дейверсон, 91), Скарпа, Роні

"Фламенго": Алвес, Ісла (Матеузіньо, 79), Кайо, Давид Луїс, Феліпе Луїс (Рене, 32), Арао, Перейра (Педро, 111), Рібейро (Міхаель, 63), де Арраскаета (Вітіньо, 111), Пінто (Кенеді, 91), Габріель Барбоза

Кубок Лібертадорес: цифри і факти

"Палмейрас" завоював трофей вдруге поспіль і втретє в історії.

Для "Палмейрас" це був дев'ятий фінал турніру, а для "Фламенго" - п'ятий (у команди дві перемоги і три поразки).

Рекордсменом за кількістю перемог у Кубку Лібертадорес є "Індепендьєнте", у якого 7 титулів.

Автор: Антон Дудар