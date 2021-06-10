УЄФА знайшов "історичний і мілітаристський підтекст" в амуніції нашої команди.

УЄФА пояснив своє рішення заборонити лозунг "Героям слава!" на футболках збірної України.

Про це повідомляє УНІАН після запиту до пресслужби УЄФА.

УЄФА угледів мілітаристський та політичний мотиви в екіпіруванні "жовто-синьої" команди.

"УЄФА уважно вивчив недавно доданий на новий комплект форми слоган "Героям слава", який був представлений на ознайомлення в УЄФА, а в підсумку й затверджений в грудні 2020 року. Однак в той час не розглядалася взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було прийнято рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається винятково політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст", - заявили в УЄФА.

В Союзі європейських футбольних асоціацій наголосили, що слоган має бути вилучений, щоб екіпірування могло використовуватися на матчах під егідою УЄФА. Водночас в УЄФА зазначили, що не мають претензій до інших елементів форми, зокрема, контуру карти України з окупованим Росією Кримом.

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Форма України на Євро-2020

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Автор: Артем Будрін