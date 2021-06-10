УЄФА пояснив своє рішення заборонити лозунг "Героям слава!" на футболках збірної України.
Про це повідомляє УНІАН після запиту до пресслужби УЄФА.
УЄФА угледів мілітаристський та політичний мотиви в екіпіруванні "жовто-синьої" команди.
"УЄФА уважно вивчив недавно доданий на новий комплект форми слоган "Героям слава", який був представлений на ознайомлення в УЄФА, а в підсумку й затверджений в грудні 2020 року. Однак в той час не розглядалася взаємозв'язок між двома фразами. Після подальшого аналізу було прийнято рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається винятково політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст", - заявили в УЄФА.
В Союзі європейських футбольних асоціацій наголосили, що слоган має бути вилучений, щоб екіпірування могло використовуватися на матчах під егідою УЄФА. Водночас в УЄФА зазначили, що не мають претензій до інших елементів форми, зокрема, контуру карти України з окупованим Росією Кримом.
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Форма України на Євро-2020
- 6 червня стало відомо, у якій формі збірна України виступатиме на Євро-2020, старт якого намічений на 11 червня. Форма була представлена в трьох кольорах: жовтому, синьому і білому.
- Особливістю є те, що на ній нанесено контур карти України. Ззаду під коміром нанесено напис "Слава Україні!", а на внутрішній стороні - "Героям слава!".
- Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищєв закликав УЄФА заборонити збірній України виступати на Євро-2020 у новій формі з Кримом. А екс-боксер Микола Валуєв заявив: "Це спроба політизувати спорт, це негарно". Також з'явилася реакція російського МЗС.
- Однак спершу УЄФА затвердив нову форму української збірної для виступу на Євро-2020.
- Легенда "Динамо" Віктор Леоненко осоромився своїм висловлюванням про форму збірної, але потім вибачився.
- Головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про реакцію росіян на форму української команди.
- Російський футбольний союз тим часом звернувся в УЄФА через форму збірної України.
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